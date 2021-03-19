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Москва

Басманный суд продлил меру пресечения Васильевой и Ляскину 

Слово и Дело и ещё 9 14 часов назад
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и трем другим фигурантам дела о нарушении санитарных норм
Фото: Слово и Дело
Мера пресечения в виде запрета на определенные действия в отношении Васильевой и Ляскина продлена до 23 июня, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Личному офтальмологу блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой предъявили обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Также ей инкриминируют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). По версии следствия, глава «Альянса» могла быть причастна к организации несанкционированного митинга в поддержку основателя ФБК1 в Москве 23 января.
1 Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Политика , Алексей Навальный , Анастасия Васильева , Москва
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