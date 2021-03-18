YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым» 

Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала телекомпании «Вести Крым», сообщил директор телеканала Александр Минаков.
«Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали», — поянил Минаков РИА «Новости».
Он добавил, что причина блокировки была абсурдной.
«В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», — сообщил глава канала.
Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков.
«Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — поделился размышлениями руководитель телекомпании.
На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров.
Ранее сообщалось
, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым».
До этого YouTube определил
фильм Андрея Кондрашова
«Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия
. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал
оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал
от Google
снять ограничения с картины.
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