YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым» 

«В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», — сообщил глава канала.