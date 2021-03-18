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Кремль: Россия будет стремиться сохранить отношения с США

Газета.Ruиещё 54
18 марта 2021
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после недавнего высказывания американского президента Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.
Кремль: Россия будет стремиться сохранить отношения с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая холодная война.
При этом Песков добавил, что "мы не можем не учитывать высказываний Байдена".
Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в "прямом эфире". По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии. 17 марта в интервью ABC News американский глава Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги.
Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.
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