Кремль: Россия будет стремиться сохранить отношения с США

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в "прямом эфире". По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии. 17 марта в интервью ABC News американский глава Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги.