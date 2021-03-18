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Москва

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине 

Lenta.ru 18 марта 2021
Кремль назвал «очень плохим» высказывание Байдена о Путине
Фото: Reuters
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментирвоал слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Его цитирует РИА Новости в четверг, 18 марта.

«Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить из этого», — сказал он.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.
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В Совете Федерации назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма. В том же ключе высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет «об истерике от бессилия».
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Политика , Песков прокомментиорвал , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , Московская биржа , РИА Новости , телеканал АВС
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