Путин назначил Памфилову в ЦИК по своей квоте

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Путин сформировал свою квоту членов ЦИК. В нее вошла Памфилова
ТАСС
и
ещё 10
21 минуту назад
Президент РФ
Владимир Путин
сформировал свою пятерку членов
ЦИК РФ
, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
По словам собеседника агентства, в президентский список вошла нынешний председатель комиссии
Элла Памфилова
. Также в нем, по данным источника,
Павел Андреев
из
Общественной палаты
, член президентского
Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Игорь Борисов
, сотрудник
администрации президента
Наталья Бударина, декан факультета политологии
МГУ имени Ломоносова
Андрей Шутов
.
Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в конце марта 2021 года.
Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять -
Советом Федерации
, пять -
Госдумой
, срок их полномочий - пять лет.
Совет Федерации и Госдума на пленарных заседаниях 17 февраля назначили в новый состав ЦИК 10 членов комиссии. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ
Николай Булаев
, действующие члены комиссии
Борис Эбзеев
и
Евгений Шевченко
, председатель избирательной комиссии Орловской области
Людмила Маркина
и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции
"Единой России"
Константина Мазуревского, депутата от
ЛДПР
Александра Курдюмова
, а также действующих членов ЦИК
Евгения Колюшина
,
Николая Левичева
и
Антона Лопатина
.
Политика
,
Андрей Шутов
,
Борис Эбзеев
,
Евгений Колюшин
,
Александр Курдюмов
,
Людмила Маркина
,
Павел Андреев
,
Николай Левичев
,
Евгений Шевченко
,
Игорь Борисов
,
Антон Лопатин
,
Николай Булаев
,
Элла Памфилова
,
Владимир Путин
,
Администрация Президента РФ
,
Совет по правам человека
,
ЛДПР
,
Общественная палата России
,
МГУ
,
Центризбирком России
,
Единая Россия
,
Совет Федерации
,
Госдума
,
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