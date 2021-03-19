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Путин сформировал свою квоту членов ЦИК. В нее вошла Памфилова

ТАССиещё 10
21 минуту назад
Президент РФ Владимир Путин сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник.
Путин назначил Памфилову в ЦИК по своей квоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам собеседника агентства, в президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нем, по данным источника, Павел Андреев из Общественной палаты, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.
Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в конце марта 2021 года.
Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой, срок их полномочий - пять лет.
Совет Федерации и Госдума на пленарных заседаниях 17 февраля назначили в новый состав ЦИК 10 членов комиссии. В списке от верхней палаты значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.
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