В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова.

Он сообщил, что крымские власти официально обратятся в ООН в связи с данным вопросом. Также постпред рассказал, что Крым не будет просить воду у Украины, а самостоятельно решит вопрос ее дефицита за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и, возможно, строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.