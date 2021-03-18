Крым обратится в ООН из-за водной блокады

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что из-за водной блокады, организованной Украиной, республика обратится в Организацию Объединенных Наций.
«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — отметил он.
Мурадов акцентировал, что Россией выделено серьезное финансирование, чтобы полуостров «не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине».
«Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», — сказал постпред в комментарии РИА Новости.
По его словам, проблему вододефицита возможно решить за счет сбора пресной воды, активного использования очистных сооружений, а также строительства плотин и опреснительных станций.