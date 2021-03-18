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Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады 

ТК «Звезда» и ещё 9 26 минут назад
Крым обратится в ООН из-за водной блокады
Фото: ТАСС
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что из-за водной блокады, организованной Украиной, республика обратится в Организацию Объединенных Наций.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — отметил он.

Мурадов акцентировал, что Россией выделено серьезное финансирование, чтобы полуостров «не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине».
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«Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», — сказал постпред в комментарии РИА Новости.

По его словам, проблему вододефицита возможно решить за счет сбора пресной воды, активного использования очистных сооружений, а также строительства плотин и опреснительных станций.
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Политика , Георгий Мурадов , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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