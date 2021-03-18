Небензя оценил заявление о долге Германии перед Украиной

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.