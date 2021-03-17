Захарова оценила призыв Украины к Германии "вернуть" Крым

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

По словам представителя российского МИДа, украинский посол оставил свою мысль о "моральном долге" Берлина незаконченной. Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия "оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР.

"Если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем", – отметила Захарова.

Она добавила, что временную "моральную ответственность" Германии перед Киевом следовало отнести к поддержке переворота на Украине, невыполнению киевским руководством обязательств по минским соглашениями и ущемлению прав коренных народов.