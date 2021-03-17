Захарова оценила призыв Украины к Германии "вернуть" Крым

Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ
По словам представителя российского МИДа, украинский посол оставил свою мысль о "моральном долге" Берлина незаконченной. Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия "оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР.
"Если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем", – отметила Захарова.
Она добавила, что временную "моральную ответственность" Германии перед Киевом следовало отнести к поддержке переворота на Украине, невыполнению киевским руководством обязательств по минским соглашениями и ущемлению прав коренных народов.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в "возвращении" Крыма. По словам дипломата, содействие Украине в вопросе Крыма является "моральным долгом" Германии из-за исторической ответственности "за нацистскую тиранию" во времена Второй мировой войны. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.