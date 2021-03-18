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Посол РФ в США отправится в Москву 20 марта

Газета.Ruиещё 5
24 минуты назад
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации. Об этом сообщает посольство РФ в США у себя в Facebook.
Посол России в США отправится в Москву 20 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Посол России в США А.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов Москвой Антонова после антироссийских заявлений главы Белого дома Джозефа Байдена является беспрецедентным шагом. В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес своего российского коллеги.
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