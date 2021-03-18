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Москва

Отношения России и США оказались под угрозой обрушения 

Lenta.ru и ещё 3 24 минуты назад
Отношения России и США оказались под угрозой обрушения
Фото: РИА Новости
Непродуманные заявления США в адрес России ставят под угрозу обрушения отношения между странами. К этому привела целенаправленная политика Вашингтона, которая на протяжении нескольких лет загоняла отношения с Москвой в тупик. Об этом российские дипломаты написали в Facebook посольства.

«Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в публикации.

При этом представители дипмиссии отметили, что настроены на диалог с Вашингтоном, и напомнили, что Россия и США — члены Совбеза ООН, а значит несут особую ответственность за мир и безопасность.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.
Об этом решении МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.
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Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Москва , США
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