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Посол России в США вызван в Москву на консультации 

Газета.Ru 1 час назад
Посол России в США вызван в Москву на консультации
Фото: ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений, сообщается в официальном комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой.

«Посол России в Вашингтоне А. И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», — указано в заявлении.

Захарова отмечает, что «не за горами символический рубеж в 100 дней» пребывания у власти новой американской администрации, это подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.
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Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик», отмечает представитель МИДа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. — примечание «Газеты.Ru») необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — подчеркивается в комментарии.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.
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Комментарии 312
Политика , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Газета.Ru
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