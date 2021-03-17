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Москва

Хинштейн оценил последние заявления Байдена в адрес России 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал последние заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства.

«Это верх, а точнее, низ политического бескультурья и маргинальности», — цитирует Хинштейна РЕН-ТВ.

Парламентарий напомнил, что даже в самые лихие времена «холодной войны» западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых и ничем не подтвержденных, голословных оскорблений, до перехода на личности.
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Хинштейн отметил, что ему не хочется опускаться до уровня стартовавшей по инициативе американского лидера дискуссии, но поделился наблюдением, что Байден, на его взгляд, «сошел с ума».
Кроме того, депутат назвал поведение президента США «агонией».

«Это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», — подытожил Хинштейн.

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Политика , Видео , Джозеф Байден , Александр Хинштейн , Госдума , Москва , США
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