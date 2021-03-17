Мишустин освободил от должности первого замминистра финансов 

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Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, с 2012 года — в ранге первого заместителя министра. Под ее непосредственным руководством успешно реализованы масштабные проекты по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами.

"Татьяна Геннадьевна — профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что после ухода из Минфина Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

За многолетний плодотворный труд Татьяне Нестеренко объявлена благодарность президента России. Она также награждена медалью Столыпина, которая вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.