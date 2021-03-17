Путин рассказал о проблемах с ЖКХ 

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В сфере жилищно-коммунального хозяйства есть много острых для граждан вопросов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», прошло расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры . Путин принял в нем участие. В ходе мероприятия он заявил, что в сфере ЖКХ остается много острых, чувствительных для граждан вопросов. В качестве примера он привел несоблюдение стандартов качества обслуживания, попытки безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру, и неоправданный рост тарифов.

«Я говорю именно о неоправданном», — подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что рассчитывает на принципиальную и основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров в решении данных проблем.