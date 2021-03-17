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Москва

Путин рассказал о проблемах с ЖКХ 

Артём Кульша 2 часа назад
В сфере жилищно-коммунального хозяйства есть много острых для граждан вопросов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», прошло расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Путин принял в нем участие. В ходе мероприятия он заявил, что в сфере ЖКХ остается много острых, чувствительных для граждан вопросов. В качестве примера он привел несоблюдение стандартов качества обслуживания, попытки безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру, и неоправданный рост тарифов.

«Я говорю именно о неоправданном», — подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что рассчитывает на принципиальную и основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров в решении данных проблем.
В феврале глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительный директор организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставлять субсидии на оплату ЖКХ тем, у кого есть долги за ЖКХ, а право на получение помощи определять по размеру дохода за последние два месяца, а не шесть.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Общественная палата России , Генпрокуратура РФ
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