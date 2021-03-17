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Москва

Россия отказалась реабилитировать Гитлера 

Lenta.ru 1 час назад
Россия отказалась реабилитировать Гитлера
Фото: ТАСС
Россия не позволит реабилитировать лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашизм. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления в Еврейском музее и центре толерантности, ее цитирует ТАСС.

«Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», —подчеркнула дипломат.

По ее мнению, мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить подобный «реваншизм». Захарова добавила, что мир может стать свидетелем «свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма», если «проиграет войну» за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны.
В мае 2020-го в МИД Польши указывали, что Третий рейх — не единственный виновник Второй мировой. В Варшаве сочли, что Россия также несет ответственность за начало войны.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Варшава , Германия , Польша
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