Россия отказалась реабилитировать Гитлера 

«Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», —подчеркнула дипломат.

По ее мнению, мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить подобный «реваншизм». Захарова добавила, что мир может стать свидетелем «свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма», если «проиграет войну» за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны.