Макфол предложил России вернуть границы 18-го века

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» — ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.