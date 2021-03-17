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Москва

Путин потребовал взять под контроль доходы и расходы чиновников 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствия доходов и расходов чиновников.
Президент принял участие в работе расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Глава государства выступил перед руководителями надзорного органа страны и призвал бороться с коррупцией, сообщает ТАСС.

Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам, — призвал российский лидер.

В целом прокуратура, по мнению Путина, должна серьёзное внимание уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.
Также глава государства считает, что нужно отработать механизмы возврата из-за рубежа средств, нажитых преступным путём. Он призвал активнее использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной под эгидой Генпрокуратуры, для координации этой работы.
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Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Так политик ответил на предложение Минтруда не давать детских пособий «подозрительно бедным».
Чиновники решили, что семьям, которые не могут показать ни копейки дохода, а также формально показывают очень низкий доход и при этом у них есть имущество, нужно отказать в помощи. При этом Минтруд никак не разъяснил, какое отношение к имуществу родителей имеют дети.
Комментируя нелепое по сути предложение, Зюганов заявил, что в таком случае надо прежде всего ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», писал NEWS.ru.
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Политика , Видео , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , Минтруд , Генпрокуратура РФ , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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