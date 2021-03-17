В правительстве готовят законопроекты для дата-центров

Для поддержки IT-отрасли России правительство разрабатывает новые законопроекты, регулирующие работу центров обработки данных. Согласно инициативе, государственные ведомства обяжут использовать коммерческие ЦОД. Кроме этого, законопроекты предполагают наличие льгот для операторов.

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Правительство готовит ряд законопроектов, направленных на поддержку российских центров обработки данных (ЦОД), сообщила газета «Коммерсантъ».

Согласно «дорожной карте» поддержки отечественной IT-отрасли, власти планируют запретить строительство ЦОД на бюджетные средства без «надлежащего обоснования». При этом в регионах создание этой инфраструктуры на деньги из бюджета может быть и вовсе запрещено. Сейчас документ находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Также ведомства для хранения данных обяжут использовать российские облачные сервисы и коммерческие ЦОД.

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, использование частной инфраструктуры поможет сэкономить средства бюджета, так как ведомствам не придется вкладывать деньги в непрофильные активы. При этом отказа от уже существующих государственных ЦОД не планируется.

Также операторы центров смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Кроме того, им упростят присоединение к энергетическим сетям. Разработку нормативных актов, регулирующих процесс, планируют завершить к сентябрю этого года. Реализация указанных мер может стать толчком для развития отечественной IT-отрасли, заявили в аппарате Чернышенко.

Потребность частный компаний и государственных структур в хранении данных возрастает, в связи с чем растет и спрос на серверные мощности. По этой причине рынок дата-центров стал привлекать многие компании.

Так, в феврале британский оператор IXcellerate заявил, что планирует запустить сеть ЦОД общей емкостью 20 тыс. стойко-мест за $500 млн. В марте столичный оператор 3data также сообщил о планах запустить небольшие дата-центры в коммерческих помещениях новых жилых комплексов.

При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что коммерческие организации смогут предоставить государственным учреждениям одинаковый и гарантированно высокий уровень обслуживания.

«Стандартизации в части оказания услуг сложнее достичь, когда у каждого органа власти отдельный дата-центр, работающий по разным правилам и регламентам»,— считает вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов

Кроме того, предлагаемые нововведения могут помочь ускоренному запуску новых дата-центров и снижению расходов на их эксплуатацию.

«Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек», — говорит директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в сфере IT, сократив налог на прибыль с 20% до 3%, а также понизив ставку для страховых взносов. Фактически это одна из самых низких налоговых ставок в мире.