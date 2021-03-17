В правительстве готовят законопроекты для дата-центров

Для поддержки IT-отрасли России
правительство разрабатывает новые законопроекты, регулирующие работу центров обработки данных. Согласно инициативе, государственные ведомства обяжут использовать коммерческие ЦОД. Кроме этого, законопроекты предполагают наличие льгот для операторов.
Правительство готовит ряд законопроектов, направленных на поддержку российских центров обработки данных (ЦОД), сообщила газета «Коммерсантъ».
Согласно «дорожной карте» поддержки отечественной IT-отрасли, власти планируют запретить строительство ЦОД на бюджетные средства без «надлежащего обоснования». При этом в регионах создание этой инфраструктуры на деньги из бюджета может быть и вовсе запрещено. Сейчас документ находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко
.
Также ведомства для хранения данных обяжут использовать российские облачные сервисы и коммерческие ЦОД.
По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, использование частной инфраструктуры поможет сэкономить средства бюджета, так как ведомствам не придется вкладывать деньги в непрофильные активы. При этом отказа от уже существующих государственных ЦОД не планируется.
Также операторы центров смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Кроме того, им упростят присоединение к энергетическим сетям. Разработку нормативных актов, регулирующих процесс, планируют завершить к сентябрю этого года. Реализация указанных мер может стать толчком для развития отечественной IT-отрасли, заявили в аппарате Чернышенко.
Потребность частный компаний и государственных структур в хранении данных возрастает, в связи с чем растет и спрос на серверные мощности. По этой причине рынок дата-центров стал привлекать многие компании.
Так, в феврале британский оператор IXcellerate заявил, что планирует запустить сеть ЦОД общей емкостью 20 тыс. стойко-мест за $500 млн. В марте столичный оператор 3data также сообщил о планах запустить небольшие дата-центры в коммерческих помещениях новых жилых комплексов.
При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что коммерческие организации смогут предоставить государственным учреждениям одинаковый и гарантированно высокий уровень обслуживания.
«Стандартизации в части оказания услуг сложнее достичь, когда у каждого органа власти отдельный дата-центр, работающий по разным правилам и регламентам»,— считает вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов
.
Кроме того, предлагаемые нововведения могут помочь ускоренному запуску новых дата-центров и снижению расходов на их эксплуатацию.
«Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек», — говорит директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин
предложил провести налоговый маневр в сфере IT, сократив налог на прибыль с 20% до 3%, а также понизив ставку для страховых взносов. Фактически это одна из самых низких налоговых ставок в мире.
Аналитики отметили, что предложенные президентом меры не только вызовут рост сектора технологического предпринимательства, но и привлекут мировые стартапы к размещению в России.