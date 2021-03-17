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Москва

Посольство РФ назвало безосновательными утверждения США о вмешательстве России в выборы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Посольство России ответило на обвинения США во «вмешательстве»
Фото: Страница Посольства России в США в Facebook
Утверждения разведки США относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы не подтверждены какими-либо фактами, Вашингтон пытается поддерживать негативный фон вокруг России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Facebook посольства РФ в Вашингтоне.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", — указали в диппредставительстве.

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков, — подчеркнули в посольстве. — Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений".

Аппарат директора национальной разведки США ранее опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в прошлом году. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать победившего на президентских выборах Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. В докладе отмечается, что власти США в связи с этим введут рестрикции.
Россия неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.
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Политика , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Москва , США
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