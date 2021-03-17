Посольство России ответило на обвинения США во «вмешательстве»

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков, — подчеркнули в посольстве. — Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений".