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Сам ты фейковый: Пушков возмутился словам Зеленского о Крыме

News.ru
52 минуты назад
Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского, высказанные им по случаю очередной годовщины референдума о присоединении Крыма к России.
"Сам ты фейковый": Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Во вторник, 16 марта, Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от полуострова и подготовил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Референдум 2014 года украинский президент назвал «фейковым».
Это высказывание возмутило российского сенатора.
Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года. Фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое, — написал Пушков в своём Twitter.
По мнению сенатора, такая позиция Зеленского привела к падению его рейтинга в четыре раза.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты референдума.
Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагал в обмен на инвестиции в Крым заменить слово «референдум» на «плебисцит» во время голосования по присоединению к России в 2014 году. Об этом писал NEWS.ru.
Политика,Крым наш,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Игорь Коломойский,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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