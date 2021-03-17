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В Минюсте объяснили смысл законопроекта о «нечаянной коррупции» 

Lenta.ru 1 час назад
В Минюсте объяснили законопроект о «нечаянной коррупции»
Фото: РИА Новости
Поправки в закон о противодействии коррупции призваны исключить случаи необоснованного увольнения госслужащих, непричастных к коррупционным правонарушениям. Так замглавы Минюста Андрей Логинов объяснил смысл так называемого законопроекта о «нечаянной коррупции». Об этом сообщает ТАСС.
Замминистра пояснил, что цель документа заключается в определении «порядка действий в случае несоблюдения обязанностей, запретов, требований по урегулированию конфликта интересов и других антикоррупционных обязанностей», когда чиновник или должностное лицо не исполнили их по независящим от них причинам.

«Мы коррупционеров данным законом никоим образом не прячем. Законопроект не несет никаких освобождений от ответственности в случае действительного правонарушения», — подчеркнул Логинов.

Он указал на тренд в российском законодательстве, направленный на усиление ответственности за коррупционные правонарушения.
По словам замминистра, законопроект касается лишь процедуры установления факта, что чиновник подлежит или может быть привлечен в дальнейшем к уголовной или административной ответственности, и не касается ситуации, «когда лицо признано подлежащим этой ответственности». Логинов добавил, что речь в документе речь идет о дисциплинарной ответственности в виде увольнения, когда чиновник по независящим от него обстоятельствам вовремя не сдал документы, подтверждающие его непричастность к правонарушению.
Законопроект о «нечаянной коррупции» Госдума приняла в первом чтении 10 марта. Речь в документе идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по не зависящим от чиновников обстоятельствам. В частности, к ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. При этом регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события подобными обстоятельствами признаны быть не могут. Разбирать каждый конкретный случай будет специальная комиссия. Под действие законодательной инициативы попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры.
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Комментарии 1
Политика , Законопроекты , Андрей Логинов , Госдума , Минюст РФ
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