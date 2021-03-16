Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме 

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Ожидается, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Ожидаем, что да, — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, российский лидер лично примет участие в этом мероприятии. Решение о формате участия политика в ПМЭФ зависит от эпидемиологической обстановки в России.

ПМЭФ в этом году пройдёт с 2 по 5 июня. На нём планируют обсудить сложившуюся кризисную ситуацию, сообщает РИА Новости.