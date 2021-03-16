Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам 

РИА Новости 22 минуты назад
Поклонская перестала верить мужчинам
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская заявила, что по опыту предыдущих семи лет перестала верить мужчинам и дала себе установку никогда не опускать руки.

"Я бы прошла снова весь свой путь, который был пройден за эти семь лет, потому что я его ценю… Эти уроки, эти набитые шишки — я их правда ценю… Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.

Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Последние новости
Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Политика , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
04:16
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
Происшествия Криминал
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
00:10
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
Происшествия В мире
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
00:15
Фура устроила безумный заезд со сбитым байкером
Происшествия
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
00:34
Полицейский на авто с мигалками сбил ребенка в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение