Поклонская перестала верить мужчинам

"Я бы прошла снова весь свой путь, который был пройден за эти семь лет, потому что я его ценю… Эти уроки, эти набитые шишки — я их правда ценю… Уверена, что и дальше у меня будут какие-то ошибки, но я делаю выводы и хочу становиться мудрее, сильнее. Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", — сказала Поклонская в пресс-центре МИА "Россия сегодня", выступая на онлайн-брифинге к седьмой годовщине Крымской весны.