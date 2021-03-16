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Зюганов о послании Путина: «На мой взгляд, готовится что-то серьезное» 

Аргументы Недели и ещё 2 17 минут назад
Зюганов о послании Путина: «Готовится что-то серьезное»
Фото: ТАСС
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Послание президента России Федеральному собранию переписывают уже пятый раз. Политик заявил, что Послание Владимира Путина ожидалось в начале года, январе — феврале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не объявлял дату ежегодного обращения главы государства Федеральному собранию, опроверг предположения о выступлении Путина 7-8 апреля. Но отметил, что администрация президента готовит сценарий, при котором Владимир Путин будет лично выступать перед депутатами и сенаторами.
По мнению Зюганова, «готовится что-то серьезное». Он предположил, что можно ожидать представления новой стратегии по выходу из кризиса, и от нее зависит то, «вылезем ли мы миром и добром» из этой ситуации.
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Политика , Геннадий Зюганов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , КПРФ
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