Зюганов о послании Путина: «Готовится что-то серьезное»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не объявлял дату ежегодного обращения главы государства Федеральному собранию, опроверг предположения о выступлении Путина 7-8 апреля. Но отметил, что администрация президента готовит сценарий, при котором Владимир Путин будет лично выступать перед депутатами и сенаторами.

По мнению Зюганова, «готовится что-то серьезное». Он предположил, что можно ожидать представления новой стратегии по выходу из кризиса, и от нее зависит то, «вылезем ли мы миром и добром» из этой ситуации.