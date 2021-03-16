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Москва

Песков оценил возможность снятия коронавирусных ограничений 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Песков: «Мы все потихоньку выходим из „ковидных“ ограничений»
Фото: РИА Новости
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация позволяет в России постепенно снимать ограничения. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителей прессы интересовало решение крымских властей проводить массовые мероприятия в связи с годовщиной воссоединения с Россией. "Мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений", — объяснил Песков.
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По его словам, кривая количества заболевших позволяет и дальше идти по этому пути. При этом у каждого региона своя траектория и губернаторы реализуют особые полномочия, предоставленные им в начале пандемии. "От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение, это его ответственность и его полномочия", — заключил пресс-секретарь президента.
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Политика , Дмитрий Песков , Республика Крым
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