Песков: Запад ошибается, считая Россию угрозой

Лидеры стран Запада, считающие Россию активной угрозой или противником, ошибаются. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", — подчеркнул представитель Кремля.

"Потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел: Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой ни для кого угрозу, а наоборот, как об этом неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами. Мы хотим добрых отношений", — пояснил Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что в новой стратегии оборонной политики Великобритании РФ якобы названа "одной из главных активных угроз" безопасности этой страны, пресс-секретарь российского лидера отметил, что "это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете".