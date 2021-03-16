Кремль объявил о выходе России из режима ограничений «потихоньку» 

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Отвечая на вопрос, насколько оправдано решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, Песков указал на улучшение эпидемиологической ситуации.

13 марта инфекционист Александр Горелов заявил , что пока рано снимать все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Он также добавил, что никакой третьей волны пандемии нет, а РФ «никак не выберется» из первой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет с 8 марта. С этого же дня он отменил обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.