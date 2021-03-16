Оценена вероятность отставки губернаторов 

В единый день голосования 19 сентября, как сообщал «Рамблер», должны состояться прямые выборы восьми глав регионов России, еще в трех субъектах федерации — непрямые. Холдинг «Минченко консалтинг» провел аудит политической устойчивости глав регионов, которым предстоят выборы, и подготовил на его основе рейтинг.

Морозов, Кара-Оол и Битаров попали в красную зону. Морозов является главным старожилом губернаторского корпуса, у Кара-Оола невысокие показатели доверия на фоне невысокой экономической базы в Тыве, а Битарову сопутствует негативный информационный фон.