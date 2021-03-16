Оценена вероятность отставки губернаторов 

Главы Тывы Шолбан Кара-Оол, Северной Осетии Вячеслав Битаров и Ульяновской области Сергей Морозов могут быть не переизбраны на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.
В единый день голосования 19 сентября, как сообщал «Рамблер», должны состояться прямые выборы восьми глав регионов России, еще в трех субъектах федерации — непрямые. Холдинг «Минченко консалтинг» провел аудит политической устойчивости глав регионов, которым предстоят выборы, и подготовил на его основе рейтинг.
Главы Чечни Рамзан Кадыров и Тульской области Алексей Дюмин попали в зону высокой устойчивости, потому что, по мнению политологов, пользуются поддержкой ближнего окружения президента Владимира Путина.
Главы Мордовии Артем Здунов, Дагестана Сергей Меликов, Тверской области Игорь Руденя, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Белгородской области Вячеслав Гладков попали в среднюю зону, потому что в их регионах, за исключением Хабаровского края, почти нет существенных конфликтов между элитами.
Морозов, Кара-Оол и Битаров попали в красную зону. Морозов является главным старожилом губернаторского корпуса, у Кара-Оола невысокие показатели доверия на фоне невысокой экономической базы в Тыве, а Битарову сопутствует негативный информационный фон.