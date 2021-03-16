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Москва

Аксенов допустил провокации Украины в Крыму 

Артём Кульша 30 минут назад
Власти Украины будут пытаться устраивать провокации в Крыму. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил РИА Новости.
Он высказал мнение, что США будут подталкивать Украину к этому в попытке дестабилизировать ситуацию на полуострове. По его словам, провокации возможны на границе. Также диверсионные группы могут быть заброшены на территорию республики для реализации конкретных заданий.

«Никаких перспектив никому не светит. В военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно — стран НАТО и так далее», — заверил Аксенов.

Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Киев и планирует какие-либо провокации в День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), то российские силовые ведомства обладают информацией об этом. Также он заверил, что Москва даст необходимый ответ на любую провокацию, тем более в такой важный день.
Сегодня депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Россия не аннексировала и не оккупировала Крым, референдум 2014 года был легитимным, прошел с соблюдением всех процедур международного права, а заявлять об обратном — политическая спекуляция.
Комментарии
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Бундестаг , НАТО , РИА Новости
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