Аксенов допустил провокации Украины в Крыму 

Власти Украины будут пытаться устраивать провокации в Крыму. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил РИА Новости.
Он высказал мнение, что США будут подталкивать Украину к этому в попытке дестабилизировать ситуацию на полуострове. По его словам, провокации возможны на границе. Также диверсионные группы могут быть заброшены на территорию республики для реализации конкретных заданий.
«Никаких перспектив никому не светит. В военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно — стран НАТО и так далее», — заверил Аксенов.
Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Киев и планирует какие-либо провокации в День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), то российские силовые ведомства обладают информацией об этом. Также он заверил, что Москва даст необходимый ответ на любую провокацию, тем более в такой важный день.
Сегодня депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Россия не аннексировала и не оккупировала Крым, референдум 2014 года был легитимным, прошел с соблюдением всех процедур международного права, а заявлять об обратном — политическая спекуляция.