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Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году

РИА Новости
16 минут назад
Жители Крыма не стали бы мириться с передачей полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 1954 году (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР – ред.) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись. И вообще, после войны у людей были другие заботы. Если бы кто-то мог предвидеть, что произойдет, уверен, что население и тогда было бы против", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Он добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
"Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей "за", и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении", - сказал глава региона.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Политика,Сергей Аксенов,КПСС,ООН,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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