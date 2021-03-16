Мэр Калуги обозвал свой город «непригодным для жизни» 

Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что погода в регионе сделала всё, чтобы город стал «практически непригоден для жизни». Об этом он говорил на совещании в городской управе.

Как пишет местный портал kaluganews.com, причиной негодования мэра стала плохая работа коммунальщиков. В частности, при прогулке со своим псом Денисов «перемещался по льду» с помощью питомца, а самому мэру можно было даже не двигать ногами.

Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! — сказал глава города.

Он отметил, что пешеходам просто опасно ходить по тротуарам, и призвал своих подчинённых «по максимуму выложиться».

Денисов предложил «засыпать улицы и дворы таким слоем песка, чтобы он долго смывался».

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