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Мэр Калуги обозвал свой город «непригодным для жизни» 

News.ru 43 минуты назад
Мэр Калуги обозвал свой город «непригодным для жизни»
Фото: pixabay
Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что погода в регионе сделала всё, чтобы город стал «практически непригоден для жизни». Об этом он говорил на совещании в городской управе.
Как пишет местный портал kaluganews.com, причиной негодования мэра стала плохая работа коммунальщиков. В частности, при прогулке со своим псом Денисов «перемещался по льду» с помощью питомца, а самому мэру можно было даже не двигать ногами.

Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! — сказал глава города.

Он отметил, что пешеходам просто опасно ходить по тротуарам, и призвал своих подчинённых «по максимуму выложиться».
Денисов предложил «засыпать улицы и дворы таким слоем песка, чтобы он долго смывался».
Ранее NEWS.ru писал про сотрудника госадминистрации на Украине, который, нарушив правила дорожного движения, сначала попытался скрыться от полицейских, а затем предложил им взятку.
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Политика , Дмитрий Денисов , Калуга , Калужская Область
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