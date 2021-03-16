Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы 

RT на русском 42 минуты назад
В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время применяются различные инструменты, направленные на обеспечение граждан собственным жильём, в том числе льготное ипотечное кредитование с государственной поддержкой.
Тем не менее, по словам депутата, одно из недавних исследований показало, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья, что свидетельствует о необходимости выработки новых решений, направленных на снижение затрат, которые связаны с приобретением или строительством собственного жилья.
Одним из таких решений, считает Власов, может стать снижение ставки НДС на строительные материалы и оборудование, что привело бы к снижению цен на данную категорию товаров.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%», — говорится в письме.

Ранее Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
RT на русском: последние новости
Постпред России при СЕ предупредил о рисках в случае выхода из организации Постпред России при СЕ предупредил о рисках в случае выхода из организации В Кремле оценили слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии В Кремле оценили слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии В России могут ввести налоговый вычет для ещё одной категории граждан В России могут ввести налоговый вычет для ещё одной категории граждан
Комментарии 4
Политика , Василий Власов , Антон Силуанов , Госдума , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
01:16
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
В мире Общество
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение