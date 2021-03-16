В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы 

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время применяются различные инструменты, направленные на обеспечение граждан собственным жильём, в том числе льготное ипотечное кредитование с государственной поддержкой.

Тем не менее, по словам депутата, одно из недавних исследований показало, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья, что свидетельствует о необходимости выработки новых решений, направленных на снижение затрат, которые связаны с приобретением или строительством собственного жилья.

Одним из таких решений, считает Власов, может стать снижение ставки НДС на строительные материалы и оборудование, что привело бы к снижению цен на данную категорию товаров.