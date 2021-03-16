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Москва

Посол РФ обвинил Запад в игнорировании проблемы Крыма 

News.ru и ещё 1 9 минут назад
Посол РФ обвинил Запад в игнорировании проблемы Крыма
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма с Украины.
В статье для Berliner Zeitung, приуроченной к седьмой годовщине присоединения Крыма к РФ, Нечаев указал, что решение было принято не вдруг, ему предшествовало развитие, которое Запад предпочитает «вытеснять из памяти».
Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще, — отметил российский посол.
Также Нечаев заявляет, что Запад предпочитает не вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договорённостей с легитимным президентом страны Виктором Януковичем в феврале 2014 года, которые в результате были «растоптаны сторонниками Майдана с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза».
События Майдана российский посол не считает «демократической революцией», поскольку в результате митинги оппозиции переросли в погромы, запугивания инакомыслящих, запреты политпартий и атаки на русский язык и бывшее когда-то единым конфессиональное пространство православия.
При этом решение жителей Крыма на референдуме о присоединении к РФ позволило сохранить мир, считает Сергей Нечаев.
В ходе «крымской весны», как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России на всенародном голосовании проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%, — пишет российский дипломат.
За минувшие годы Крым превратился в один из наиболее динамично развивающихся российских регионов. Кроме того, на полуострове уделяется большое внимание защите прав человека, о чём, по мнению российского посла, на Западе говорить не принято.
В составе Российской Федерации полуостров обрел мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнерами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, — резюмировал Сергей Нечаев.
Крым вошёл в состав РФ по результатам всенародного референдума весной 2014 года. Украина и большинство стран Запада не признали этот референдум законным.
Ранее NEWS/ru писал, что в Крыму построены два водовода для обеспечения поставок воды в засуху.
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Комментарии 5
Политика , Сергей Нечаев , Виктор Янукович , ЕС , Берлин , Германия , Республика Крым
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