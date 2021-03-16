Жители Донбасса захотели повлиять на состав Госдумы

«Очень надеюсь, что оно (взаимодействие) возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан... То, что для многих россиян, – гражданский долг, для наших людей – долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества», – заявил Пушилин в интервью «Парламентской газете».
«Напрашивается вариант, при котором таким гражданам нужно будет переезжать куда-то на территорию РФ, например, в Ростов, но это сложно, это вопрос, на который пока ответа нет», – отметил депутат.
«Спектр возможностей для волеизъявления большой, но главное – принять политическое решение», – сказал Мирошник. Он также отметил высокую активность местных избирателей, которые «на протяжении последних семи лет четко понимали свою роль в политических процессах». «Потому подавляющее большинство жителей ЛНР обращают свои взгляды в сторону России и будут рады принять участие в выборах», – добавил собеседник.
«У российских избиркомов уже есть опыт по организации голосования в схожих условиях – в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, где проживает очень много граждан с российскими паспортами. Они прикрепляются к определенному региону, округу. Например, Приднестровье в свое время было прикреплено к Иркутской области.
Жителей Донбасса можно прикрепить к избирательным округам города Москвы», – сказал Матвейчев.
«И в случае проведения выборов явка будет очень высокой, как это было в свое время в Крыму. Для людей такая возможность имеет очень большое значение, это символ их причастности к судьбе большой страны и общей истории», – пояснил социолог.
«При этом другие партии не очень популярны в Донбассе, потому что кроме общей болтовни они для региона ничего не сделали. Кроме того, в ДНР и ЛНР «белогвардейские» настроения более сильны, чем коммунистические. Правда, речь идет об условной «белизне» с левым уклоном, как у Прилепина», – пояснил политолог.
«Они борются за родной язык и чувствуют себя русскими намного больше, чем многие жители России. Они за эту идентичность уже седьмой год проливают свою кровь. Потому возможность принять участие в выборах в Госдуму имела бы для них огромное историческое и символическое значение», – резюмировала Шеслер.