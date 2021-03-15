Прилепин призвал Россию «вернуть себе» Донецк 

«Россия должна вернуть себе полные территории Донецкой и Луганской областей. Признать их, поставить там на границе самые большие и страшные пушки, и сказать: «Если хоть одна петарда взорвётся с вашей стороны — получите ответку прямо в Киев», — заявил Прилепин в интервью «Общественной службе новостей».