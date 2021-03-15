Прилепин призвал Россию «вернуть себе» Донецк 

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин выступил за «полное возвращение» Россией территорий Донецкой и Луганской областей.
«Россия должна вернуть себе полные территории Донецкой и Луганской областей. Признать их, поставить там на границе самые большие и страшные пушки, и сказать: «Если хоть одна петарда взорвётся с вашей стороны — получите ответку прямо в Киев», — заявил Прилепин в интервью «Общественной службе новостей».
Кроме того, писатель предложил подкупить «три четверти киевской элиты» и устроить на Украине очередной Майдан — на этот раз пророссийский. После этого — посадить в кресло президента «доверенное лицо со вшитыми под кожу погонами полковника КГБ».
«И после этого показывать во всех кинотеатрах Украины «Крым. Путь на Родину» с утра до вечера. И часть вторую: «Украина. Путь на Родину», — сказал Прилепин.
В январе, как сообщал «Рамблер», главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила российские власти включить Донбасс в состав России.
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — заявила она, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.