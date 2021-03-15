Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Прилепин призвал Россию «вернуть себе» Донецк 

Вероника Полынина 1 час назад
Прилепин призвал Россию «вернуть себе» Донецк
Фото: ТАСС
Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин выступил за «полное возвращение» Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

«Россия должна вернуть себе полные территории Донецкой и Луганской областей. Признать их, поставить там на границе самые большие и страшные пушки, и сказать: «Если хоть одна петарда взорвётся с вашей стороны — получите ответку прямо в Киев», — заявил Прилепин в интервью «Общественной службе новостей».

Кроме того, писатель предложил подкупить «три четверти киевской элиты» и устроить на Украине очередной Майдан — на этот раз пророссийский. После этого — посадить в кресло президента «доверенное лицо со вшитыми под кожу погонами полковника КГБ».
Венедиктов допустил присоединение Донбасса к России

«И после этого показывать во всех кинотеатрах Украины «Крым. Путь на Родину» с утра до вечера. И часть вторую: «Украина. Путь на Родину», — сказал Прилепин.

В январе, как сообщал «Рамблер», главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила российские власти включить Донбасс в состав России.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — заявила она, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Комментарии 304
Политика , Захар Прилепин , Маргарита Симоньян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
01:16
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
В мире Общество
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение