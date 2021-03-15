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Рогозин: сотрудничество РФ и Китая по созданию лунной станции не направлено против Запада

ТАСС
2 часа назад
Планы России и Китая о сотрудничестве по созданию лунной научной станции не направлены против Запада, они открыты для участия других стран. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил об отсутствии угрозы Западу от диалога России с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", - написал Рогозин в своем Telegram-канале в ответ на публикацию обозревателя The Washington Post, в которой сообщалось, что планы Китая и России по лунной исследовательской станции являются признаком создания Москвой и Пекином альянса против Запада.
9 марта Роскосмос и CNSA сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне. Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.
В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.
В июле 2020 года Рогозин сообщал, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он рассказал о договоренности, чтобы начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу. В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.
Политика,Сергей Савельев,Роскосмос,Совет Федерации,Washington Post,ИТАР-ТАСС,Москва,Китай,
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