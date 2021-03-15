Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID

"Когда речь идет о здоровье и безопасности людей, политизация здесь недопустима. Нам необходимо объединить свои ресурсы, чтобы победить эту болезнь", - сказала она на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом.
"Мы открыты к такому сотрудничеству, в том числе и в области вакцинации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.
"Мы всегда верили в объединительный потенциал ПАСЕ, исходили из того, что Ассамблея может и должна быть площадкой взаимоуважительного диалога, совместного поиска решений общих проблем", - заявила Матвиенко.