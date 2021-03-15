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Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19

РИА Новости
15 минут назад
Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID
Фото: предоставлено пресс-службой Совета Федерациипредоставлено пресс-службой Совета Федерации
"Когда речь идет о здоровье и безопасности людей, политизация здесь недопустима. Нам необходимо объединить свои ресурсы, чтобы победить эту болезнь", - сказала она на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом.
Матвиенко рассказала о ходе массовой вакцинации в России и отметила, что страна готова поделиться своей вакциной и с другими государствами.
"Мы открыты к такому сотрудничеству, в том числе и в области вакцинации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.
Спикер отметила также важность сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, выработке общих правил регулирующих работу IT-компаний. Особое внимание она уделила проблеме русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине.
"Мы всегда верили в объединительный потенциал ПАСЕ, исходили из того, что Ассамблея может и должна быть площадкой взаимоуважительного диалога, совместного поиска решений общих проблем", - заявила Матвиенко.
Политика,Валентина Матвиенко,Совет Европы,Совет Федерации,Россия,
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