Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что у Киева никогда не было прав на полуостров, поскольку при передаче Крымской области в состав Украины в 1954 году она не была исключена из границ РСФСР. По его словам, с юридической точки зрения передача региона Украине была незаконной.

Украина никогда не имела права владеть Крымом, и это следует из исторических документов, заявил председатель регионального Государственного совета Владимир Константинов.

Политик напомнил про обстоятельства, при которых был издан указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», передает РИА «Новости».

«Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации (РСФСР. — «Газета.Ru»), как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной», — уточнил спикер крымского парламента.

При передаче полуострова ВС СССР руководствовался «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР». Об этом говорилось в указе, подписанном председателем президиума Верховного Совета Климентом Ворошиловым

Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентина Гойденко подтверждала, что сам процесс передачи Крыма был проведен на незаконных основаниях, передает RT.

«Согласно советскому законодательству, любые инициативы по территориальным вопросам изначально должны были исходить от республик. К ведению союзных властей относилось только утверждение соответствующих решений, принятых на республиканском уровне. В данном случае инициатива исходила от президиума ЦК, что являлось грубым нарушением самих принципов организации государства», — рассказывала эксперт.

В мае прошлого года бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина получила огромное количество никогда не принадлежавших ей территорий только после вхождения в состав СССР.

«В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова», — напомнил бывший премьер.

«Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана [Владимиру] Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории», — считает российский сенатор.

По его мнению, советской власти следовало «оставить Украине исконные земли — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что большевистский лидер Ленин был «революционером, а не государственным деятелем», который принял «странноватое, но состоявшееся решение» о передаче украинскому советскому руководству исконно русских земель после Октябрьской революции.

«Территории были поделены некорректно, и это чувствуется до сих пор… были переданы исконно русские земли со странной формулировкой — ради повышения доли пролетариата», — сказал президент.

Он напомнил, что на Украине традиционно было много крестьян, приравненных большевиками к мелкой буржуазии и раскулаченных по всей территории бывшей Российской империи.

«Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, теперь мы с этим разбираемся», — добавил российский президент.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за присоединение к России.