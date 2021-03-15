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Москва

МИД прокомментировал стратегию Киева по «деоккупации» Крыма 

РИА Новости 1 час назад
МИД России назвал нелегитимными усилия по «деоккупации» Крыма
Фото: РИА Новости
Любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов РФ, Москва призывает уважать законный выбор жителей полуострова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям".

"На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о неких трех "опорах", на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя. Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь", — сказала Захарова.

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", — отметила она.

Как заявила Захарова, "киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право". "Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", — подчеркнула она.

"Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские "инициативы", к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации", — подчеркнула Захарова.

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Политика , Дмитрий Кулеба , Мария Захарова , МИД
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