Кремль высказался о возможных провокациях Киева 

День воссоединения Крыма с Россией, как сообщал «Рамблер», отмечается 18 марта. Сегодня Песков рассказал, что в этот день Путин проведет в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также пообщается с представителями местной общественности в формате телемоста.

Журналисты спросили официального представителя Кремля, возможны ли провокации со стороны Украины, приуроченные к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он ответил, что, если Киев и планирует какие-либо провокации, то силовые ведомства России обладают информацией об этом. Также Песков заверил, что Москва даст необходимый ответ на любую провокацию, тем более в такой важный день.