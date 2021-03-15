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Москва

Кремль высказался о возможных провокациях Киева 

Артём Кульша 46 минут назад
Кремль высказался о возможных провокациях Киева
Фото: ТАСС
Российские силовые ведомства знают о провокациях со стороны Украины в День воссоединения Крыма с Россией, если таковые готовятся. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
День воссоединения Крыма с Россией, как сообщал «Рамблер», отмечается 18 марта. Сегодня Песков рассказал, что в этот день Путин проведет в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также пообщается с представителями местной общественности в формате телемоста.
Журналисты спросили официального представителя Кремля, возможны ли провокации со стороны Украины, приуроченные к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он ответил, что, если Киев и планирует какие-либо провокации, то силовые ведомства России обладают информацией об этом. Также Песков заверил, что Москва даст необходимый ответ на любую провокацию, тем более в такой важный день.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об утверждении Киевом Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Он назвал данный документ историческим, а его одобрение — одним из трех китов для возвращения Крыма и предельно ясным сигналом о том, что Украина прилагает целенаправленные и системные усилия для возвращения полуострова.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба
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