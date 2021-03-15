Названы ответственные за водную блокаду Крыма 

«За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — пояснил глава парламента полуострова.