Названы ответственные за водную блокаду Крыма 

Организаторами водной блокады полуострова являются три бывших крымских политика, которые сбежали на Украину. Об этом РИА Новости заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году, после присоединения Крыма к России по итогам референдума, власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го на полуострове возник дефицит воды, и были введены ограничения.
По словам Константинова, в Крыму водную блокаду расценивают как «попытку геноцида и физического уничтожения людей».
«За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — пояснил глава парламента полуострова.
Он также отметил, что существенную роли в организации блокады сыграли бывший президент Украины Петр Порошенко, который ее начал, и нынешний украинский лидер — Владимир Зеленский, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».
Константинов подчеркнул, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло Крыму как экологический, так и экономический ущерб на миллиарды рублей.
«Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — заявил он.