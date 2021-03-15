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Москва

Названы ответственные за водную блокаду Крыма 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Названы ответственные за водную блокаду Крыма
Фото: ТАСС
Организаторами водной блокады полуострова являются три бывших крымских политика, которые сбежали на Украину. Об этом РИА Новости заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году, после присоединения Крыма к России по итогам референдума, власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го на полуострове возник дефицит воды, и были введены ограничения.
По словам Константинова, в Крыму водную блокаду расценивают как «попытку геноцида и физического уничтожения людей».

«За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — пояснил глава парламента полуострова.

Он также отметил, что существенную роли в организации блокады сыграли бывший президент Украины Петр Порошенко, который ее начал, и нынешний украинский лидер — Владимир Зеленский, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».
Константинов подчеркнул, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло Крыму как экологический, так и экономический ущерб на миллиарды рублей.

«Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — заявил он.

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Комментарии
Политика , Владимир Константинов , Рефат Чубаров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Андрей Сенченко , Меджлис крымскотатарского народа , РИА Новости
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