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«Вдруг «передумал»»: Украинский депутат указал на смену позиции Китая по Крыму

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Китай резко изменил свою нейтральную позицию по Крыму из-за ситуации вокруг украинского предприятия «Мотор Сич». Об этом в Facebook заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Украинский депутат указал на смену позиции Китая по Крыму
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что китайские инвесторы ранее получили контрольный пакет акций украинского завода по производству двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич», вложив туда миллионы долларов. Однако сделка была заблокирована украинскими властями.
По мнению Рабиновича, ответом на действия Украины по «Мотор Сич» стал визит китайской делегации в Крым.
«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений»», - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что в ходе визита китайские предприниматели наметили план действий в области туризма и поездок в Крым китайских граждан на лечение.
«Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», - заявил Рабинович.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
Политика,Вадим Рабинович,Верховная Рада,Мотор Сич,Республика Крым,Китай,
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