Украинский депутат указал на смену позиции Китая по Крыму

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«Рамблер» писал, что китайские инвесторы ранее получили контрольный пакет акций украинского завода по производству двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич», вложив туда миллионы долларов. Однако сделка была заблокирована украинскими властями.

По мнению Рабиновича, ответом на действия Украины по «Мотор Сич» стал визит китайской делегации в Крым.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений»», - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что в ходе визита китайские предприниматели наметили план действий в области туризма и поездок в Крым китайских граждан на лечение.

«Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», - заявил Рабинович.