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Правительство Ставрополья после ареста зампреда отправлено в отставку 

РИА «ФедералПресс» и ещё 6 30 минут назад
Правительство Ставрополья отправили в отставку
Фото: РИА Новости
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку. Министры и заместители председателя будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.

«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил Правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками ио», — прокомментировал Владимир Владимиров.

Решение было принято губернатором на оперативном совещании. Катализатором стало задержание зампреда правительства по строительству Александра Золотарева.

«Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», — прокомментировал Владимир Владимиров.

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Источники «ФедералПресс» говорят о том, что одним задержанием Александра Золотова дело не ограничится. При этом череда арестов и проверок в отношении чиновников Ставропольского края говорит о массовой чистке, подчеркнул источник.
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Комментарии 1
Политика , Александр Золотов , Владимир Владимиров , Александр Золотарев , МВД , ФедералПресс , Ставропольский Край
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