Правительство Ставрополья отправили в отставку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку. Министры и заместители председателя будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.
«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил Правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками ио», — прокомментировал Владимир Владимиров.
Решение было принято губернатором на оперативном совещании. Катализатором стало задержание зампреда правительства по строительству Александра Золотарева.
«Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», — прокомментировал Владимир Владимиров.
Источники «ФедералПресс» говорят о том, что одним задержанием Александра Золотова дело не ограничится. При этом череда арестов и проверок в отношении чиновников Ставропольского края говорит о массовой чистке, подчеркнул источник.