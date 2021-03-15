Путин 18 марта проведет совещание по развитию Крыма

«Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией (18 марта — ред.), действительно, президент проведет совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя», — сказал он.

Также Песков уточнил, что в настоящее время такая встреча в режиме видеоконференции запланирована и добавил, что также в ходе данного совещания глава российского государства свяжется и непосредственно с регионом.

«Он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.