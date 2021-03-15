Еще одной категории россиян предоставят налоговый вычет 

Еще одна категория россиян сможет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. В Государственной думе решили предоставить такую возможность несовершеннолетним гражданам, которые ведут активный образ жизни.

В нижней палате парламента подготовили поправку ко второму чтению законопроекта. В документе говорится, что вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они занимаются фитнесом или посещают секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных детей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг пояснил, что данная инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Он отметил, что нужно заинтересовать занятиями спортом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными.