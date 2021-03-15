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Еще одной категории россиян предоставят налоговый вычет 

Вечерняя Москва и ещё 4 58 минут назад
Еще одной категории россиян предоставят налоговый вычет
Фото: Нина Степанова, «Вечерняя Москва»
Еще одна категория россиян сможет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. В Государственной думе решили предоставить такую возможность несовершеннолетним гражданам, которые ведут активный образ жизни.
В нижней палате парламента подготовили поправку ко второму чтению законопроекта. В документе говорится, что вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они занимаются фитнесом или посещают секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных детей.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг пояснил, что данная инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Он отметил, что нужно заинтересовать занятиями спортом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными.
Отмечается, что этот налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. При этом его размер не может быть более 120 тысяч рублей за налоговый период. Максимальная сумма может быть 15,6 тысячи рублей, сообщает «Парламентская газета».
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Политика , Законопроекты , Валерий Скруг , Госдума , Парламентская газета
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