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Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

" Самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", — говорится в тексте.

Президент пожелал Наине Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
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Политика , Борис Ельцин , Владимир Путин , Наина Ельцина
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