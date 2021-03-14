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Москва

Пушков рассказал, как может начаться война в Донбассе 

News.ru 55 минут назад
Пушков рекомендовал Киеву держать США в стороне от переговоров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и бывшего президента страны Леонида Кравчука о возможном начале военного конфликта на востоке Украины.
Кравчук допустил такой вариант развития событий, отметив, что к переговорам по ситуации в регионе следует привлечь США.

Кравчук, видите ли, не исключает… А откуда возьмётся широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? — задался вопросом сенатор в Telegram.

Он добавил, что ситуация в Донбассе может ухудшиться именно из-за участия Белого дома.

США ничем не способны помочь решению конфликта, они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров, — подчеркнул сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время. Свои доводы политолог перечислил на своей странице в соцсети. В частности, Третьяков указал и алгоритм действий киевских властей для быстрого развязывания боевых действий на территории самопровозглашённых республик.
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Комментарии
Политика , Телевидение , Военный конфликт , Леонид Кравчук , Алексей Пушков , Виталий Третьяков , МГУ , Совет Федерации , Киев , США
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