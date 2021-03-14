"Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий", — сказала она.