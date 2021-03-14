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Москва

Захарова: РФ готова взаимодействовать с ЕС во всех сферах 

Газета.Ru 22 минуты назад
«Россия готова взаимодействовать с ЕС», — заявила Захарова
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ готова к взаимодействию с ЕС по всем направлениям. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий", — сказала она.

Также она прокомментировала слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, призвавшего изменить политику в отношении России. Она призвала не обращать внимания "на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох" из Евросоюза, поскольку ничего из этого ни на что не влияет. По ее мнению, ЕС должен сначала разобраться в отношениях внутри союза.
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Политика , Маркус Эдерер , Мария Захарова , МИД , ЕС , Москва
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