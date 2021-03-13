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Умер сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев

РИА Новости
1 час назад
Умер член Совета Федерации от Тюменской области Михаил Пономарев, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
Умер сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев
Фото: Совет Федерации РФСовет Федерации РФ
По словам собеседника агентства, причиной смерти стала остановка сердца.
Политику было 67 лет.
Пономарев занимал пост заместителя председателя комитета по экономической политике.
Политика,Нажиба Ихсанова,Михаил Пономарев,Совет Федерации,РИА Новости,Тюменская Область,
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